Homem invade casa para violar vizinha na Charneca de Caparica

Um homem invadiu quarta-feira a casa de uma vizinha para a violar, o que conseguiu, apesar da resistência desta, e foi detido pela GNR da Charneca de Caparica.A PJ de Setúbal está agora a consolidar a investigação, em apoio ao Ministério Público, que apresentou quinta-feira o suspeito a juiz, conseguindo que ficasse em prisão preventiva, soube oO suspeito está indiciado dos crimes de violação e de violação de domicílio.Na noite de quarta "introduziu-se contra a vontade da ofendida, sua vizinha, na residência desta, e já no seu interior, agarrou-a e forçou-a a manter com ele relações sexuais, pese embora a vítima lhe pedisse para o não fazer", revelou fonte judicial.O homem, no entanto, clama inocência - versão que a PJ vai verificar.