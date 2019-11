Homem invade escola em Freamunde e ameaça alunos

Um homem de 22 anos, externo ao ambiente escolar, invadiu esya segunda-feira a Escola Secundária de Freamunde, e ameaçou vários estudantes.Posteriormente à invasão, houve troca de agressões entre vários alunos. Uma aluna de 17 anos levou uma chapada e terá ficado com os óculos partidos.A aluna foi assistida no local e levada para o Hospital de Penafiel com ferimentos ligeiros.Alerta foi dado pelas 9h40.A Direção da escola recusou prestar qualquer declarações.Segundo o que oapurou, o agressor ainda não foi identificado.