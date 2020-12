Homem invade reunião e fere autarcas à cajadada em Abrantes

O diferendo entre Jorge Dias e a Câmara Municipal de Abrantes, que se arrasta há 15 anos, conheceu esta segunda-feira o seu mais grave episódio, quando o ex-empresário entrou no Salão Nobre do município, onde decorria uma reunião de executivo, e agrediu com um cajado o presidente e o vice-presidente da autarquia.Durante a altercação, na qual Jorge Dias derrubou mesas e danificou equipamento, o presidente Manuel Valamatos foi atingido na face e sofreu uma laceração no lábio. João Gomes, o vice-presidente, foi atingido no braço. A funcionária de apoio à reunião, que sofre de problemas de tensão, também foi levada ao hospital.Ao, fonte da autarquia explicou que o município se estava a preparar para apresentar queixa-crime. O homem, antigo proprietário de uma construtora, foi detido pela PSP e deverá ser presente a tribunal durante o dia desta quarta-feira.A falência da Construções Jorge Ferreira & Dias, em 2013, levou o dono a interpor uma ação legal pretendendo ser indemnizado em 6 milhões e 693 mil euros, por danos morais. O caso atravessou três executivos municipais, até que, em 2019, o tribunal absolveu a câmara.A decisão do Tribunal Administrativo de Leiria sobre a queixa apresentada por Jorge Dias definiu o processo como "totalmente improcedente", apontando a "inexistência de facto ilícito ou culposo".