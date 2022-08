Um homem de 55 anos morreu atingido com um ferro na cabeça, na sequência de uma zaragata com o proprietário da casa e do terreno onde estaria a provocar distúrbios, na madrugada deste sábado, em Vale Redondo, Leiria.



Segundo apurou o CM, a vítima, José Lima, pretendia reaproximar-se da ex-companheira, Maria Elisabete, de 73 anos, que vive num quarto arrendado na casa do alegado agressor, João Santos, de 64.









