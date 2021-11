Homem inventa emprego para burlar banco e pedir crédito

Um homem vai ser julgado por ter falsificado pelo menos três recibos de vencimento para, desta forma, conseguir pedir um crédito a uma entidade bancária e assim comprar um carro. Depois de concretizar esse objetivo, o arguido acabou por não pagar nem uma das prestações a que ficou obrigado.A prática criminosa, realizada no início do ano passado, valeu-lhe uma acusação pelos crimes de burla qualificada e falsificação ou contrafação de documento, deduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Lisboa.