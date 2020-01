O insólito caso ocorreu esta sexta-feira, pouco faltavam para as 14h da tarde. Ao que apurou o CM, um homem de 65 anos, que não será da região, sofreu um despiste automóvel, perto da aldeia de Quirás, no concelho de Vinhais, do qual resultaram apenas danos materiais.



Chamou um reboque, para levar a viatura. Mas quando o pronto socorro chegou, o condutor acidentado terá demonstrado desagrado com o tempo que esteve à espera, e partiu para a violência. Acabou por ferir o trabalhador com disparos com uma arma de baixo calibre. O trabalhador entrou no carro de serviço e conduziu até outra aldeia próxima, Gestosa, onde foi depois socorrido.





Segundo fonte dos bombeiros, que prestaram os primeiros cuidados, o trabalhador apresentava dois ferimentos numa perna, um de entrada e de saída de um projétil. O outro ficou alojado, mas a vítima não sofre perigo de vida. No local esteve também a equipa médica do INEM. O ferido foi levado para o hospital de Bragança.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência. Mas por se tratar de um caso que envolveu uma arma de fogo, transitou para a Polícia Judiciária.