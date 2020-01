Homem julgado após tentar matar mulher com tiro na cabeça em Bragança

Começa esta segunda-feira a ser julgado em Bragança o homem de nacionalidade chinesa, de 56 anos, que em 2019 baleou a mulher, de 54, na cabeça.O arguido responde por crimes de homicídio na forma tentada, violência doméstica e posse de arma proibida.Segundo a acusação do Ministério Público, às 21h00 de 9 de abril de 2019 o casal estava em casa, a jantar, quando começou a discutir "por problemas de origem financeira".Uma hora mais tarde, o casal estava de pé, junto à mesa, quando o homem efetuou um disparo, por trás, apontado à cabeça da mulher, "com a arma quase encostada à nuca".A mulher ficou ferida, foi assistida e esteve a recuperar no hospital dez dias.