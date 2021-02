Homem julgado em Aveiro por falsificar assinatura da ex-mulher num contrato de crédito bancário

Um homem começou a ser julgado pelo tribunal de Aveiro, esta segunda-feira, por ter falsificado a assinatura da ex-mulher num contrato de crédito bancário. O arguido indicou, também, a mulher como avalista do empréstimo. A instituição bancária ficou lesada em cerca de 85 mil euros.O arguido está acusado dos crimes de burla qualificada e de falsificação ou contrafação de documento agravada.O arguido faltou à primeira audiência de julgamento, justificando a ausência com a doença oncológica da atual mulher e receio do contato social neste contexto epidemiológico da covid-19