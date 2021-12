Homem julgado na feira por burla pelo MBWay em negócio com contraplacado

Um arguido, de 34 anos, começa a ser julgado, está terça-feira, no tribunal da Feira, pela suspeita de ter burlado uma mulher pelo sistema bancário MBWay. A vítima tinha colocado um anúncio, na plataforma OLX, de venda de dois bancos em contraplacado.O suspeito mostrou-se interessado e, aproveitando o desconhecimento da mulher do funcionamento do sistema MAWay, conseguiu convencer a vítima a transferir 570 euros em várias parcelas.O arguido está acusado dos crimes de falsidade informática e de burla informática e nas comunicações.