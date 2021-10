Um homem, de 55 anos, começou a ser julgado, está manhã de terça-feira, no Tribunal da Feira, por ter matado a ex-companheira.O arguido golpeou Maria Deolinda Silva, de 47 anos, com um machado, em Santa Eulália, Arouca. O casal, que estava em processo de divórcio, tinha dois filhos, de 20 e 31 anos, em comum.Na primeira audiência, cerca de vinte familiares, marcaram presença envergando uma t-shirt com a foto estampada de Maria Deolinda Silva.