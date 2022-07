Um homem foi acusado pelo Ministério Público (MP) de Lisboa por sete crimes de ameaça agravada, um de perseguição e um de ofensa à integridade física, praticados contra uma mulher que o acusou de violação.





De acordo com o MP, a queixa foi feita no último trimestre de 2019 e depois arquivada devido a falta de provas. No entanto, depois de saber que tinha sido denunciado, o homem começou a usar uma aplicação áudio de telemóvel para enviar mensagens ameaçadoras à queixosa. Agrediu-a mesmo com um murro na cabeça. Viria a ser preso pela Polícia Judiciária e agora acusado.