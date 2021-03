Um homem foi acusado pelo Ministério Público por ter apalpado um menor numa estação do metro de Lisboa.O caso foi investigado pela Polícia Judiciária, no âmbito de um inquérito do DIAP de Lisboa, e resultou na acusação por um crime de coação sexual e um crime de uso de documento de viagem alheio. Este último diz respeito ao facto de o arguido ter usado o passe do irmão para circular no metro.