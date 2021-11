O Ministério Público de Sesimbra acusou de homicídio qualificado um homem que a 5 de julho deste ano matou um colega no interior de uma seguradora da Quinta do Conde, degolando-o em frente à dona do estabelecimento e à filha menor.Vítima e agressor, ambos com cerca de 30 anos, trabalhavam numa loja de reparação de telemóveis.