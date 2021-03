Um homem, de 46 anos, foi acusado pelo Ministério Público da Moita de homicídio tentado e ameaça agravada. Está em preventiva por ter esfaqueado um polícia no pescoço como vingança por este namorar com a sua filha, de 17 anos.





O crime ocorreu a 17 de setembro de 2020, num ginásio de Alhos Vedros. Agressor e vítima eram frequentadores do mesmo espaço e, segundo a acusação, o primeiro entrou na sala onde o agente, na altura com 29 anos, estava a treinar. De faca na mão, desferiu-lhe um golpe no pescoço. A vítima teve de ser hospitalizada. O agressor fugiu logo após o ataque, mas foi detido pela PJ de Setúbal em dezembro de 2020.