Homem julgado por matar empresário em bar na praia do Amado

Um homem de 42 anos está a ser julgado, no Tribunal de Portimão, pelo homicídio qualificado de um empresário na praia do Amado, no concelho de Aljezur. André Lourenço, que optou por não prestar declarações, responde pela morte de Jorge Cabrita, de 44 anos, e por um crime de detenção de arma proibida.Os factos remontam ao dia 28 de abril do ano passado e ocorreram na zona da esplanada de um bar pertencente à vítima, naquela praia da Costa Vicentina. De acordo com o Ministério Público, o crime ocorreu pelas 10h30, tendo o arguido disparado "dois tiros de zagalote com uma espingarda de caça contra a vítima", causando-lhe a morte.A vítima foi atingida no peito e o óbito foi confirmado no local. Ainda segundo a acusação, o arguido terá atuado com "premeditação", tendo-se vestido com roupa escura e ocultado o rosto "com uma meia de licra a fim de não ser reconhecido". Após o crime, o homicida fugiu do local e desfez-se da arma usada. Utilizou o seu próprio carro e foi para casa, na Carrapateira. Foi a GNR quem o localizou, na habitação, e o entregou depois à Polícia Judiciária. O arguido está em prisão preventiva desde a altura da detenção.Na origem do crime estão desavenças familiares antigas, que se agravaram. Dias antes do crime, o arguido envolveu-se em agressões violentas com o irmão da vítima, noutro restaurante, tendo sido filmado pelo sistema de videovigilância do estabelecimento.