Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem julgado por matar inquilina e enterrá-la em Vila Nova de Gaia

Crime aconteceu em outubro de 2015, mas só esta quarta-feira vai começar o julgamento do arguido.

Por Lusa | 14:33

Um homem de 42 anos (acusado de matar uma mulher de 30, a quem arrendara um quarto, e de enterrar o corpo numa mata) vai começar a ser julgado esta quarta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto.



Fonte judicial disse esta terça-feira que o arguido está em prisão preventiva à ordem do processo, sendo acusado de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.



Numa acusação deduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal, em abril de 2018, refere-se que o crime ocorreu na madrugada de um de outubro de 2015 e que o arguido escondeu o corpo durante algumas horas num quarto, enterrando-o depois numa zona florestal de Vila Nova de Gaia.



O arguido fugiu entretanto para França, onde foi detido dois anos depois e, nessa altura, indicou o local exato onde enterrara o corpo.



Perante as autoridades, o arguido alegou que a mulher morreu acidentalmente ao bater com a cabeça, uma tese que o Ministério Público rejeita.



O início do julgamento está marcado para as 09h45 de quarta-feira na Unidade Processual 1, Juiz 1, do Tribunal de São João Novo, no Porto.