Homem julgado por tentativa de homicídio em rixa no Montijo

O Ministério Público deduziu acusação contra um homem pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, ofensa à integridade física e detenção de arma proibida numa rixa ocorrida em outubro no Montijo, distrito de Setúbal.

Segundo a página da internet do Ministério Público, os factos remontam à madrugada de 17 de outubro de 2021 e ocorreram nas imediações de um bar, no Montijo.

De acordo com a acusação, na sequência de uma discussão, o arguido começou por agredir o ofendido com murros, tendo este conseguido empurrá-lo e afastar-se.

De seguida, o arguido muniu-se de uma faca e desferiu um golpe nas costas da vítima, a qual caiu de imediato ao chão.

Ainda segundo a acusação do Ministério Público, o arguido ainda tentou repetidamente espetar a lâmina no corpo do ofendido, mas a vítima conseguiu opor-se.

O arguido encontra-se em prisão preventiva, estatuto que o Ministério Público defende que se mantenha.

A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa - secção do Montijo, com a coadjuvação da PSP.