Homem julgado por ter tentado atropelar dois militares da GNR nega tentativa de homicídio

Bruno Fernandes, que começou a ser julgado pelo tribunal de Aveiro, na manhã desta quinta-feira, pela suspeita de ter tentado atropelar dois guardas da GNR, em Oliveira do Bairro, negou ter tentado matar os agentes da autoridade. Ainda assim, confessou ter tentado escapar à GNR depois de não ter obedecido a uma ordem de paragem da autoridade. O caso aconteceu em julho de 2021.Segundo a acusação do Ministério Público, o homem, de 42 anos, conduzia um carro furtado, quando foi mandado parar durante uma operação de fiscalização da GNR de Anadia. O arguido não obedeceu à autoridade e iniciou a fuga a grande velocidade. A perseguição durou cerca de cinco quilómetros e terminou em Silveira, Oiã, em Oliveira do Bairro.Bruno Fernandes, na fuga, arrombou, com o carro, o portão de uma casa para entrar e tentar conseguir escapar à GNR. Segundo a acusação do ministério público, o homem, que ficou encurralado no terreno, tentou voltar à estrada. Foi nessa altura que tentou atropelar os guardas. Os agentes da autoridade, que tiveram de saltar para evitar o atropelamento, acabaram para disparar cinco vezes na direção dos pneus da viatura.O carro entrou em despiste e acabou por ficar imobilizado.O arguido responde pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, de furto e de dano e de condução de viatura sem habilitação legal. Durante o julgamento, admitiu ser consumidor de cocaína.