Homem lança gás para casa da sogra em Paredes

O suspeito, emigrante reformado de 68 anos, foi detido pela PJ do Porto. Presente a juiz e indiciado por incêndio urbano, ficou em prisão preventiva.



Ao que o CM conseguiu apurar, o indivíduo acreditava que a sogra era responsável pelas desavenças entre o casal e queria colocar fim à situação.



Estava psicologicamente perturbado quando se dirigiu para a habitação da família da mulher. Ateou o incêndio com chama direta, depois de ter espalhado combustível pelo interior do carro. Manteve-se ainda, durante algum tempo, dentro da viatura.



De acordo com a investigação da PJ, as chamas só não afetaram consideravelmente as habitações graças à rápida intervenção de vizinhos e dos bombeiros, que limitaram os danos ao interior do carro, impedindo também que o gás continuasse a ser depositado na habitação, originando uma explosão.



O suspeito foi detido pela PJ, já fora de flagrante delito e foi esta segunda-feira presente a um juiz, no Tribunal do Marco de Canaveses.



Ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Perturbado e disposto a pôr fim às desavenças com a mulher, da qual se tinha separado, estacionou o carro à porta da casa da sogra, em Sobrosa, Paredes, e incendiou a viatura, esta segunda-feira de madrugada.No banco traseiro levava uma garrafa de gás, na qual encaixou uma mangueira que conduzia o gás para um anexo da habitação, onde estava a mulher e a mãe desta. Os vizinhos aperceberam-se das chamas, alertaram os bombeiros e dominaram o fogo, impedindo uma tragédia.