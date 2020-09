De pistola com silenciador na mão e um colete antibala envergado, o operário da construção civil, de 38 anos, lançou o pânico no Areeiro, em Lisboa, ao início da noite de terça-feira. Passeava-se na rua, ameaçando matar a tiro uma mulher que não lhe terá pagado trabalhos em sua casa. O homem foi detido pela PSP.





Segundo explicou aofonte policial, está a ser investigado como o homem teve acesso ao material proibido. O colete balístico pode ter sido adquirido na internet. A pistola calibre 7,65 mm estava pronta a disparar, com uma bala na câmara e seis outras no carregador.

A central 112 e a PSP do Campo Grande foram inundadas de alertas de pessoas “com medo e terror ao verem o homem de pistola e colete”. Procurava a mulher para quem terá prestado trabalhos de manutenção sem ser pago. Gritava que a ia matar, mas ela não estava em casa.





Quando a PSP o encontrou, à porta de um prédio, o homem já tinha escondido o colete e a pistola com silenciador no hall. Mas confessou que lhe pertenciam e, frente aos agentes, ameaçou: “podem ficar com isso que eu vou matá-la à mesma!”. É conhecido por ser “conflituoso e agressivo”, tem antecedentes por distúrbios com facas e, presente a juiz, ficou solto.