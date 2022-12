Alberto Teixeira matou o sogro de forma violenta. Desfez o crânio do idoso com uma pedra de 15 quilos e ainda desferiu-lhe nove facadas em várias partes do corpo.



O crime ocorreu a 15 de setembro de 2021, em Serzedo, Vila Nova de Gaia, e, esta quinta-feira, o homem foi condenado a 10 anos de cadeia.









