Homem leva 53 multas com BMW alugado

PSP caça suspeito após três anos em fuga com carro de empresa.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um homem que em 2016 alugou um carro e nunca o devolveu foi agora preso em Sintra pela PSP depois de deixar um rasto de infrações. Só deteções em radares de velocidade foram 53 – multas que nunca foram pagas.



O homem, de 44 anos, está indiciado pelos crimes de abuso de confiança, usurpação de identidade e falsificação de documentos.



O caso remonta ao início de 2016, quando o homem, com recurso a documentos falsos, alugou um BMW em nome de uma empresa para a qual não trabalhava.



Quando terminou o prazo do aluguer, que nunca chegou a pagar, o homem ‘desapareceu’ sem devolver o veículo.



Desde então que andava ilegalmente com o carro. A locadora participou o caso à PSP, mas como tinha apresentado uma identidade falsa conseguiu escapar, até agora.



Foi detetado recentemente pela GNR em excesso de velocidade, mas como os militares não têm acesso ao sistema da PSP em que constava que era procurado, pagou a multa e seguiu viagem.



O posterior cruzamento de dados levou a PSP até casa deste condutor, o que aconteceu na sexta-feira.



O BMW estava estacionado na garagem. O homem ainda apresentou um contrato de aluguer e a apólice de seguro falsos – ambos com data deste ano – mas não enganou os agentes.



O homem, sem profissão conhecida, foi detido, mas libertado pelo Tribunal de Sintra, uma vez que o processo foi remetido para o DIAP de Lisboa.



O carro foi apreendido para ser devolvido à locadora de onde tinha sido levado há três anos.