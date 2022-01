Homem leva caixa registadora de posto de combustível em Viana do Castelo

Um assaltante assaltou um posto de combustíveis esta terça-feira à noite em Monserrate, à saída de Viana do Castelo, na Estrada Nacional 13 que liga a cidade a Caminha.O alerta foi dado pelas 22h20. O funcionário preparava-se para fechar a loja de conveniência. O assaltante, que se encontrava no espaço, recusou-se a abandonar o estabelecimento, tendo depois agarrado o funcionário, usando da força física para o manietar e atirar contra o balcão. O ladrão conseguiu levar a gaveta da caixa registadora, onde havia cerca de 500 euros.Nas diligências realizadas, a investigação da PSP de Viana do Castelo consegiu identificar o suspeito, um cidadão espanhol de 25 anos que trabalha e reside em Viana do Castelo. Foi notificado como suspeito do assalto., uma vez que não foi apanhado em flagrante.