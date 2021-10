Um homem de 35 anos foi ferido com cinco facadas no pescoço, ao final da noite de quinta-feira, numa rua do Cacém, no concelho de Sintra.A PSP, os bombeiros do Cacém e o INEM foram chamados por populares à rua D. Maria II, cerca das 22h30.O homem foi encontrado sentado no passeio, com uma toalha ensanguentada em redor do pescoço. Não deu qualquer pista sobre a agressão. Foi levado para o Hospital Amadora-Sintra.