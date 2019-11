Homem leva cinco tiros à saída de um bar no Seixal

Um homem de 31 anos foi atingido com cinco tiros de pistola, ao início da manhã de sábado, pouco depois de ter saído de um bar na Amora, Seixal. A vítima foi transportada para o hospital em estado considerado grave. As forças de segurança conseguiram a identificação de dois suspeitos no local, mas ainda não fizeram detenções.A agressão ocorreu pelas 07h05, na avenida Silva Gomes, uma zona com diversos bares e onde, nos últimos meses, já ocorreram outras agressões semelhantes. Ao que oapurou, o homem de 31 anos, residente em Miratejo, foi atingido pelos disparos momentos após ter saído de um dos bares ali existentes.Foi atingido na barriga, numa perna e na zona genital. Dois homens, cuja descrição foi feita à PSP por testemunhas, são os principais suspeitos da agressão e terão fugido. Osabe que ambos serão residentes no bairro da Quinta da Princesa, na Cruz de Pau, concelho do Seixal.A sangrar abundantemente, o ferido ainda caminhou vários metros até cair inanimado. Atrás de si deixou um rasto de sangue, ainda visível horas depois. O INEM foi chamado e estabilizou os sinais vitais da vítima. O ferido teve de ser transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, porque no Hospital Garcia de Orta, em Almada, não havia equipamento TAC para o assistir. Estava, este sábado à tarde, a ser operado. O seu estado é considerado grave.A PJ de Setúbal ficou com a investigação e recolheu vestígios no local da agressão.