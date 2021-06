Senti dois toques na zona das costelas e, quando me virei, vi que ele tinha uma faca na mão e agarrei-lhe o braço. Depois é que reparei que tinha sido esfaqueado”, contou aoJack Steward, o homem que foi atacado enquanto carregava o caixão da avó, durante as cerimónias fúnebres no cemitério da Fuseta, no concelho de Olhão. O agressor, que já tinha sido diagnosticado com vários transtornos ...