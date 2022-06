Tony Coutinho levou o filho de 8 anos à escola, esta segunda-feira de manhã, e voltou à casa onde vive com a ex-mulher, no Campo Novo, Soalhães, Marco de Canaveses. Cláudia Serra, 38 anos, foi atacada com um ferro. Foi encontrada pelo filho mais velho, de 20, com ferimentos muito graves na cabeça.



"Eles estavam separados há muitos anos e não se entendiam muito bem", referiu ao CM Helena Monteiro, amiga da vítima - que ao fim da tarde desta segunda-feira lutava pela vida no Hospital de S.









