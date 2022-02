Um homem morreu este domingo no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, depois de ter sido baleado em sequência de uma discussão durante uma festa de aniversário realizada num café do Bairro da Bela Vista. Este foi o segundo homicídio em contexto de rixa em menos de 24 horas. Um homem morreu após ser esfaqueado no peito, em Torres Vedras, no sábado de manhã.