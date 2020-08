Os moradores da rua Dom Dinis, no Cacém, Sintra, deram o alerta à PSP depois de ouvirem um disparo na rua, pelas 05h30 de sábado.No local, as autoridades apenas encontraram um projétil e a arma que tinha sido disparada.A vítima, um homem de 30 anos, já tinha sido levada para o hospital Amadora-Sintra por um amigo e recusou-se a contar às autoridades quem tinha sido o autor do disparo. A Polícia Judiciária investiga o caso.