Homem leva tiro nas costas ao resistir a ladrão em Belmonte

Um homem de 31 anos foi esta quarta-feira de manhã alvejado com um tiro nas costas ao tentar resistir a um assalto em plena via pública, em Caria, no concelho de Belmonte. Harjinder Multani, operário da construção civil a trabalhar nas obras de requalificação da Linha da Beira Baixa, caminhava em direção ao seu posto de trabalho pelas 07h00 quando, perto da ponte sobre o rio Zêzere, foi abordado por um homem encapuzado que lhe exigiu todos os pertences.A vítima ficou sem reação quando foi abordada de forma brusca pelo assaltante. "Ele recusou entregar as suas coisas e envolveu-se numa luta com o ladrão, que sacou de uma pequena pistola que trazia no bolso das calças. Viu a arma e virou-se de repente, mas foi atingido a tiro nas costas. O assaltante agarrou na mochila e na carteira dele e fugiu", contou ao Correio da Manhã Mário Fausto, amigo e colega de trabalho a quem a vítima, ferida com gravidade mas consciente, telefonou desesperado a pedir ajuda e socorro."Ele ligou para mim porque está em Portugal há pouco tempo [ a vítima é natural da Índia] e não domina a língua", explicou ainda Mário Fausto, que diz ter encontrado o amigo "consciente e sentado no chão, mas a tremer muito e em choque".A vítima foi assistida aos ferimentos pelos bombeiros e uma equipa médica do INEM. Após ter sido imobilizado, o homem foi encaminhado para o hospital da Covilhã, onde foi sujeito a intervenção cirúrgica para remover o projétil que ficou alojado na parte superior das costas. Está a recuperar e livre de perigo.A GNR e a Polícia Judiciária da Guarda investigam o caso e identificaram e localizaram, ainda esta quarta-feira, um suspeito do assalto e tentativa de homicídio, mas até ao fecho desta edição ainda não tinha sido concretizada qualquer detenção.