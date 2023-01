Homem leva tiro no pescoço em zona VIP de bar da Amora, no Seixal

Um homem de 34 anos levou esta quinta-feira um tiro no pescoço, ao que tudo indica de revólver, na zona VIP de um bar da Amora, Seixal. Ao que o CM apurou, o disparo ocorreu pelas 05h20, no bar ‘Roots’, na avenida Silva Gomes. O agressor disparou a curta distância, atingindo a vítima no pescoço.









A vítima ainda teve força para sair da discoteca e só na rua se apercebeu de que sangrava abundantemente. Meios dos Bombeiros da Amora e da PSP foram chamados, transportando-o ao Hospital Garcia de Orta, em Almada. O homem estava esta quinta-feira internado, fora de perigo. A PJ de Setúbal investiga.