Homem leva três facadas durante assalto na Amadora

Um homem de 27 anos foi atingido com três facadas, no tórax, ombro e perna, durante um assalto no centro da Amadora, terça-feira de madrugada.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o crime ocorreu pelas 04h40. A vítima disse à PSP que saiu de casa e estava ao telefone, na rua, quando foi abordada por três homens que lhe arrancaram o aparelho das mãos.O homem confessou ter resistido aos assaltantes e no decurso da luta acabou esfaqueado três vezes.Os agressores fugiram a pé e a vítima foi assistida pelos bombeiros da Amadora e transportada para o hospital Amadora-Sintra.A PSP está a investigar o assalto e a agressão.