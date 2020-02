A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem – ocorrida no dia 19 –que esfaqueou outro, em Chelas, "por motivos fúteis".A vítima, de 70 anos, foi atingida com três facadas no peito, no dia 16, sofreu uma perfuração de um pulmão e ainda está hospitalizada.O agressor, de 72 anos, foi indiciado por ofensas à integridade física. Na origem do crime esteve uma discussão em plena rua.O detido, com antecedentes por crimes semelhantes, já está em prisão preventiva.