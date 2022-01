Homem libertado após matar outro durante fuga às autoridades

Ricardo Sousa Dias, de 47 anos, saiu em liberdade com apresentações semanais, depois de ter sido detido, terça-feira à noite, quando em fuga à GNR matou um homem, de 28 anos, numa colisão violenta. O suspeito ignorou a ordem de paragem dos militares após passar um traço contínuo na EN13 e fugiu a alta velocidade. Cerca de um quilómetro depois, na rua do Pinheiro, em Mindelo, Vila do Conde, colidiu com o carro em que seguia João Pedro Silva. A vítima morreu no local, apesar dos esforços dos meios de socorro durante 20 minutos.









O suspeito, residente na Maia, ainda tentou fugir a pé, mas foi detido de imediato pelos militares. Dentro do Mercedes em que seguia, Ricardo Sousa Dias tinha 490 gramas de haxixe, suficiente para 245 doses. Foi ouvido em primeiro interrogatório, no Tribunal de Matosinhos, indiciado pelos crimes de homicídio por negligência, condução perigosa e tráfico de droga.

O funeral de João Pedro Silva está marcado para esta sexta-feira às 15h00 na igreja de Aveleda, em Vila do Conde.