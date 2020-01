Homem 'louco’ mata tia com 50 facadas em Sintra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Denilson Veiga, de 20 anos, que gosta de ser chamado pela alcunha ‘Lil Money’ (ligada ao género musical rap), matou com "cerca de 50 golpes de faca" a tia Janilsa Amado, 27 anos, que o acolhia em casa, em São Marcos, Sintra, acusa o Ministério Público.Ainda tentou esfaquear o marido da vítima e a bebé do casal, de 3 anos, que ia colo, com quem se cruzou nas escadas do prédio ao fugir.< br />