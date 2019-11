Homem louco por pornografia ataca menores em casa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Louco por conteúdos sexuais, alguns deles obscenos, o homem, de 39 anos, acedia com frequência a sites com pornografia de menores, envolvendo crianças com idades entre os 8 e os 15 anos.Em abril de 2016, num perfil falso do Facebook, em que se fez passar por uma rapariga, o arguido passou também a difundir imagens que captava na sua casa, em Vila do Conde, da filha de um casal amigo e dos dois afilhados da sua companheira. O predador já está a ... < br />