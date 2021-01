Homem maltratava e forçava a mulher a sexo

Um homem, de 43 anos, foi detido pela GNR na quinta-feira, em Vila do Conde, por maltratar e violar a mulher com quem foi casado 20 anos. A mulher saiu de casa com as filhas no ano passado e nessa altura o agressor colocou nas redes sociais pedidos de ajuda, reportando o desaparecimento da família.



O suspeito ficou obrigado a manter-se afastado de casa e proibido de contactar a mulher e as filhas. Tem de manter uma distância mínima de 500 metros, sendo para isso controlado por uma pulseira eletrónica.



