Homem mata a mãe com martelo para roubar 150 euros

Nuno Miguel Sousa matou a mãe, Maria Alice Cândido, com um martelo, para lhe roubar 150 euros para comprar droga. O crime aconteceu em outubro do ano passado, em Santarinho, Viseu. Agora, o Ministério Público acusa o homem, de 38 anos, de homicídio qualificado e roubo. Começará a ser julgado em julho.Todos os meses, Maria Alice, de 74 anos, dava 100 euros ao filho, com quem morava. O homem, viciado em cocaína, gastava todo o dinheiro em droga. Segundo a acusação, "o arguido não tinha fonte de rendimento que lhe permitisse satisfazer o vício do consumo".Na noite de 10 de outubro, apercebeu-se que a mãe tinha cerca de 150 euros na carteira e pensou num plano para a matar. Quando Maria Alice estava deitada a dormir, entrou no quarto e deu-lhe dois beijos. A mulher virou-se depois para o outro lado e ficou de costas para o filho.Nesse momento, Nuno, com um martelo de bola em ferro, desferiu "de forma repetida e intensa, várias pancadas, em número não determinado, na cabeça da mulher, certificando-se de que perdia a vida como pretendia", refere a acusação, consultada peloMaria Alice foi morta a 10 de outubro, mas só três noites depois, dia 13, é que o corpo da mulher foi encontrado por José Fernando, o filho mais velho. Nuno Miguel Sousa esteve em fuga, mas foi localizado pelas autoridades, dia 14, escondido numa casa devoluta, em Viseu.Tinha uns calções com vestígios de sangue, numa mochila. Foi capturado por um agente da PSP. A investigação foi liderada pela PJ do Centro. Está em prisão preventiva.