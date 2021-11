Um homem, de 64 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter matado a mulher, de 57, com um tiro na cabeça e por ter simulado que esta se tinha suicidado, dentro de uma propriedade rural, em Tavira.O crime aconteceu no dia 27 de maio do ano passado, numa quinta na freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Tavira.