Vá embora ou dou-lhe um tiro!”. O aviso foi de José Luís, de 64 anos, para um cliente do bar onde estava com um grupo de amigos, entre eles José Carlos, ‘Carlão’, de 51, a 20 de novembro de 2020, no Funchal. O homem ameaçado - que apenas queria saber porque é que José Luís e uma mulher discutiam alto - saiu do local, mas ‘Carlão’ continuou na discussão sobre o pagamento de uma rodada de bebidas.









Ver comentários