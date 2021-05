Homem mata cão em disputa com ‘ex’ em Sintra

Um homem, de 44 anos, foi detido pela PSP de Sintra por suspeitas de violência doméstica contra a antiga companheira, de 38. O detido chegou a saltar a vedação da casa da vítima, levando o cão desta, que viria a morrer em sequência desse ato.



Segundo a PSP, o animal foi encontrado com uma lesão grave nas costelas, o que viria a motivar o seu abate. Durante o relacionamento do casal, que durou cerca de um ano, o homem adotou sempre “um comportamento violento e obsessivo para com a namorada”. Foram várias as agressões e, mesmo após o desenlace, continuou a persegui-la.



