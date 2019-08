Homem mata colega de casa à facada no Porto

Um homem de 58 anos matou o colega de casa à facada este domingo no bairro de Aldoar no Porto. A vítima e o agressor viviam na mesma casa com um outro amigo. Os dois homens eram seguidos num hospital psiquiátrico.

A discussão que terminou em tragédia ao início da noite de domingo não surpreendeu os moradores do bairro de Aldoar no Porto.

A vítima de 40 anos é apontada pelos vizinhos como um homem agressivo que há vários anos ameaçava matar o colega de 68 anos que o esfaqueou.

Após o crime, o homicida contou aos vizinhos que foi ameaçado com uma faca, desarmou o amigo e depois o esfaqueou no abdómen.



O homicida entregou-se à PSP e mais tarde a Polícia Judiciária confirmou a detenção. A vítima ficou esventrada e acabou por morrer já no Hospital de S. João no Porto.