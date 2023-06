A Polícia Judiciária deteve um homem, de 34 anos, por ser suspeito de matar a companheira, de 29, com recurso a uma arma branca. O crime ocorreu no passado dia 20 de junho, no interior da casa do casal, em Loulé.O agressor terá pernoitado com o cadáver e só se dirigiu à Guarda Nacional Republicana (GNR), para contar a situação, no dia seguinte.Em atualização