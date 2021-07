Homem mata companheira em Castanheira de Pera e põe arma no lixo

O homem, de 59 anos, que matou a companheira em Moita, Castanheira de Pera, assumiu o homicídio perante o juiz de instrução criminal e revelou que escondeu a arma no vidrão próximo da casa da vítima. Foi nesse local que os inspetores da Polícia Judiciária do Centro a recuperaram dias após o crime, já que este tipo de contentor é esvaziado esporadicamente.No Tribunal de Pombal, onde foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, após ter sido detido numa esplanada em Fânzeres, Gondomar, Albino Pinheiro assumiu que atingiu Teresa Paula Oliveira, de 55 anos, com dois tiros. A vítima foi encontrada na cama, vestida com um pijama, na madrugada de 4 de junho. Terá sido surpreendida pelo homicida quando se encontrava já deitada no quarto.