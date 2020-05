Homem mata dois cunhados em guerra de caçadores

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rivalidades relacionadas com a caça ao javali estarão na origem de um duplo homicídio, durante a manhã de sábado, num terreno agrícola na localidade de Avarenta, freguesia Carrazedo de Montenegro, concelho de Valpaços. As vítimas mortais são Laurindo Cunha e a mulher, Paula Cunha, com idades entre os 50 e os 55 anos.José Elias, de 60, suspeito de ser o autor do crime, é cunhado das vítimas. A populaç...