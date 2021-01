Homem mata gatos em Lousada, tira fotos do crime e ameaça fazer o mesmo a ‘ex’

Um homem, de 32 anos, foi detido em Lousada por suspeitas dos crimes de violência doméstica e maus-tratos a animais de companhia. Este agressor violentava, perseguia e ameaçava de morte a então companheira de 36 anos.Num dos episódios, chegou a matar a pontapé dois gatos da ex-namorada, tirou fotografias aos cadáveres dos animais e enviou para a mulher com a mensagem que lhe iria fazia o mesmo. Até dezembro do ano passado, a vítima viveu verdadeiros momentos de terror. No último episódio, de forma a humilhar a mulher, regou-a com uma bebida alcoólica.Com medo, a vítima conseguiu abandonar a residência e colocou um ponto final no relacionamento. O agressor não aceitou a decisão e começou a persegui-la e a ameaçá-la de morte, enviando-lhe as imagens dos animais mortos. Este agressor foi presente a um juiz de instrução criminal e ficou proibido de sair do concelho de residência, além de estar também obrigado a fazer apresentações semanais no posto da GNR local. Ficou ainda proibido de contactar com a vítima e está a ser controlado por pulseira eletrónica.