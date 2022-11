Um ladrão foi morto com uma facada no peito pelo dono da casa que tentou assaltar duas vezes no domingo, em Santo Amaro, Funchal, na Madeira. O proprietário entregou-se à PSP e foi detido por homicídio. As autoridades tentam agora apurar se o crime foi cometido em legítima defesa. A única testemunha do caso é outro assaltante que acompanhava a vítima, mas que se pôs em fuga e ainda não foi localizada.









