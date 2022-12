Homem mata a mulher e deixa o filho em estado grave no Seixal

Um homem degolou, esta segunda-feira, a mulher, de 50 anos, e deixou o filho gravemente ferido na casa de família Avenida Pinhal Vidal, em Corroios, no Seixal.A seguir ao ataque, o agressor, de 55 anos, feriu-se depois no pescoço com a arma do crime.

O filho do casal, de 22 anos, terá sido golpeado pelo pai numa mão. Ao que tudo indica, apurou o CM, terá surpreendido o progenitor a agredir a mãe, e tentou defender esta última.

Os dois feridos estão, segundo fonte policial disse ao CM, a ser assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O homicida, que foi encontrado consciente pela PSP à chegada ao local, mas a sangrar abundantemente do pescoço, está a ser operado.

A PSP mantém-se no local, a realizar um perímetro de segurança para auxiliar a investigação da Polícia Judiciária de Setúbal.