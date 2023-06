Tudo começou com uma discussão devido a ciúmes que terminou de forma trágica. José Santos, de 34 anos, golpeou a companheira, Angelina Oliveira, de 29, com uma faca e uma tesoura e dormiu com o cadáver durante uma noite, em Quarteira, no concelho de Loulé. O homicida entregou-se, no dia seguinte, à GNR e foi detido pela Polícia Judiciária (PJ).









