Correlhã

Um homem matou uma mulher a tiro num quadro de violência doméstica. O crime aconteceu na casa onde ambos moravam, na freguesia de, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.O homem com cerca de 30 anos, tentou cometer o suicídio com a mesma arma que cometeu o crime.Alerta foi dado cerca das 8h30, segundo os Bombeiros Voluntários.

O agressor foi submetido a manobras de reanimação, e apresenta também ferimentos causados por uma arma de fogo, acrescentou o comandante.

Em atualização